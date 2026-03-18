Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Setler 25-18, 25-17, 23-25, 25-23 sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Yasin Okumuş, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Alonso, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Jaeschke)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Marshall, Uğur Kılınç Çağatay Kır (Abdullah Çam, Mojarad, Batuhan Avcı, Azizcan Ataoğlan, İbrahim Emet)
Süre: 121 dakika (27, 26, 33, 35)
