Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Setler 25-18, 25-17, 23-25, 25-23 sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Alonso, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Jaeschke)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Marshall, Uğur Kılınç Çağatay Kır (Abdullah Çam, Mojarad, Batuhan Avcı, Azizcan Ataoğlan, İbrahim Emet)

Setler: 25-18, 25-17, 23-25, 25-23

Süre: 121 dakika (27, 26, 33, 35)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
