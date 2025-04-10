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Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
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Şirket çalışanlarına Ramazan bayramı maili atmasına sinirlendiği için Vestel CEO'su Ergün Güler'e gösterdiği tepkilerin ardından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede, Köksal'ın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Zorlu Holding'in eski Ceo'su Cem Köksal'a yönelik sosyal medyaya yansıyan tüm çalışanlarına yönelik Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Köksal'ın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ESKİ CEO CEM KÖKSAL'LA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Zorlu Holding eski Ceo'su Cem Köksal hakkında, sosyal medyaya yansıyan tüm çalışanlarına yönelik Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli toplu mail atması olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Şirketler Grubunun eski Ceo'su olan mağdur Ergün Güler'in Ramazan ayı münasebetiyle Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriki içerikli mail gönderdiği, şüpheli Köksal'ın da bu maile cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli, toplu mail gönderdiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Köksal'ın mail içeriğindeki ifadelerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde olduğu, şüphelinin şirketteki konumu, mağdurun CEO olarak görev yaptığı şirketin, şüphelinin CEO olarak görev yaptığı Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve şüphelinin amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiEski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal

"ERGÜN GÜLER KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI"

Mağdur Ergün Güler'in ifadesine yer verilen iddianamede, şirkette çalıştığı süreçte resmi ve dini bayramlar ile özel günlerde şirket içi tüm çalışan ve yöneticiler ile Vestel Şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini, daha önce gönderdiği mesajlar ile ilgili herhangi bir uyarı veya engelleme olmadığını, Ramazan ayı münasebetiyle Vestel şirketi çalışanları ve yöneticileri ile Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal mail adresinden mail gönderdiğini, şüpheli Köksal'ın ise "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayıp devam eden maili gönderdiğini, kendisinin bu cevap mailini gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini ve olay sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığını beyan ettiğini söylediği aktarıldı.

"ELEŞTİRİM KUTLAMANIN İÇERİĞİNE YÖNELİK DEĞİL"

Şüpheli Köksal'ın ise ifadesinde, söz konusu maili gruplarının iştiraklerinden Vestel şirketler grubu üst yöneticisi Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını ancak yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmı seçildiği için tüm alıcılara mailin gönderildiğini, bunu fark ettikten sonra şirketlerinin bilgi teknolojileri başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini ancak işlemler yapılana dek bir çok kişiye mailin ulaştığını, söz konusu maili göndermekte ki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını, prosedürü gereği kutlama yapılacak durumlar ve bunların nasıl yapılacağının belli olduğunu, eleştirisinin de kutlamanın içeriğine yönelik olmadığını, kurumsal prosedüre uyulmamasına ilişkin olduğunu söylediği kaydedildi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem Köksal'ın zincirleme şekilde 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Müslüman mahallesinde salyongoz satmak doğru değildi fakat cezaya gerek yok Ahlaken ceza vermek lazım Cum günü camiyi temizlesin :)

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

super

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

din iman Allah korkusu olmayan da ahlak aramamak gerekir.

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

oh olsun Noeli kendi kutluyor Noel zamanı Ramazan ayını kutlamıyor neden müslümanlarda alıyor sizin ürünlerinizi neden sadece belli bir kesime satış oluyormuş gibi DAVRANILIYOR HEP BİR KESİME YARANMAYA ÇALIŞILIYOR ANLAMDIM AMA O GÜNDNEN SONRA 1 TANE ÜRÜN ALMADIM ALMAMDA BİTMİŞTİR

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Haber Yorumlarıumit87:

Bunun için insan hapse atılmaz. Bunu skmek lazım.

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

saygısızlıktan tasmınat davası fılan açılır böyle durumlar hapıs cezası verılmemelı

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Haber Yorumlarıahmet zengin:

herkes oldu Müslüman yorumlara bak

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Haber YorumlarıEngin Küçükşengün:

Düşün senize birde CHP nin başa geldiğini. RAMAZAN bayramı yerine şeker bayramı. Kutlarız

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Haaaaaaaaa Allah Allah sadece kutlamadi diye

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Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Sehven ve kerhen atılmış bir e-mail için asla yapılmamalıydı! Savcılar hukuki güvenlik duygusuna zarar veriyorlar.

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