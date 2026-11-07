Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın saat 14.00'te TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşarken Beşiktaş, 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle derbiye geliyor.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 14.00'te başlayacak.
Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
Ligde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA