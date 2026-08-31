TOGG'da ortaklık değişimi: TVF yeni ortak oluyor, Vestel ve Anadolu Grubu çıkıyor

Yerli otomobil TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişim yaşanıyor. Türkiye Varlık Fonu, elektrikli otomobil üreticisi TOGG'a yeni ortak olarak katılmaya hazırlanıyor.

Bu süreçte Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding, sahip oldukları yüzde 23'er hisselerini diğer hissedarlara devrederek ortaklıktan çıkmak üzere anlaşmaya yaklaştı. Konuya yakın üç kaynak, TVF'nin ortak olmasıyla eş zamanlı olarak bu hisse devrinin gerçekleşeceğini belirtti.

İki kaynak ise hisselerin bir kısmını TVF'nin alacağını, Turkcell'in de payını artıracağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi