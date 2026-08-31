Haberler

TOGG'da ortaklık değişimi: TVF yeni ortak oluyor, Vestel ve Anadolu Grubu çıkıyor

TOGG'da ortaklık değişimi: TVF yeni ortak oluyor, Vestel ve Anadolu Grubu çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yerli otomobil TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişim yaşanıyor. Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yeni ortak olarak katılacağı belirtilirken, Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu'nun yüzde 23'er hisselerini devrederek ayrılacağı, bazı hisselerin TVF tarafından alınacağı ve Turkcell'in de payını artıracağı kaydediliyor.

Yerli otomobil TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişim yaşanıyor. Türkiye Varlık Fonu, elektrikli otomobil üreticisi TOGG'a yeni ortak olarak katılmaya hazırlanıyor.

Bu süreçte Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding, sahip oldukları yüzde 23'er hisselerini diğer hissedarlara devrederek ortaklıktan çıkmak üzere anlaşmaya yaklaştı. Konuya yakın üç kaynak, TVF'nin ortak olmasıyla eş zamanlı olarak bu hisse devrinin gerçekleşeceğini belirtti.

İki kaynak ise hisselerin bir kısmını TVF'nin alacağını, Turkcell'in de payını artıracağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Akılalmaz kaza! Motosikletten fırladı, otobüsün içine düştü

Akılalmaz kaza kamerada! Kendini hiç beklemediği yerde buldu
Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı
İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu hedef aldı: Yaşama hakkı yok

Bu görüntü ortalığı karıştıracak! Hedefinde 5 yaşında bir çocuk vardı
TOGG’da dengeleri değiştirecek hamle! İki dev ortak çıkıyor

TOGG’da dengeleri değiştirecek hamle! İki dev ortak çıkıyor