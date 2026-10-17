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Ziraat Bankkart, Efeler Ligi ilk haftasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi

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SMS Grup Efeler Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. Burhan Felek Vestel'de oynanan karşılaşmanın setleri 22-25, 21-25 ve 22-25 sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Muhammed Kaya, Mert Matic, Mert Cuci)

Ziraat Bankkart: Ishikawa, Burakhan Tosun, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Ahmet Tümer, Hilmi Şahin (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Gladyr)

Setler: 22-25, 21-25, 22-25

Süre: 98 dakika (33, 31, 34)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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