Altekma, Efeler Ligi 3. hafta maçında İzmir'de Halkbank'a 3-0 yenildi

Altekma, Efeler Ligi 3. hafta maçında İzmir'de Halkbank'a 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nin 3. haftasında Altekma, İzmir'de ağırladığı Halkbank'a 3-0 yenildi. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Halkbank setlerde 20-25, 12-25 ve 22-25'lik skorlarla kazandı.
Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz
Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Jackson Young, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Özgür Karababa)
Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Halit Kurtuluş, Slavchev Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira (Volkan Döne, Berat Mergen, Sam Deroo, Burak Karahan, Alejandro Fuentes)
Setler: 20-25, 12-25, 22-25