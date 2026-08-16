Vestel televizyonda kanal bulunamaması, eksik kanal listesi veya belirli bir kanalın kaybolması durumunda kanal arama işlemi yapılabilir. Kullanılan menü ve televizyon işletim sistemine göre adımlar değişebilir. Vestel’in destek dokümanlarında Android, dikey menü ve farklı televizyon arayüzleri için ayrı yöntemler bulunuyor. Peki, Vestel TV kanal arama nasıl yapılır? Vestel kanal frekans ayarlama, kanal kurulumu nasıl yapılır? Detaylar...

VESTEL TV KANAL ARAMA NASIL YAPILIR?

Vestel TV’de kanal arama işlemine başlamadan önce televizyonun hangi menü tipini kullandığını belirlemek gerekir. Çünkü kanal kurulumu için kullanılan menü isimleri modele göre farklılık gösterebilir. Vestel Destek Merkezi de Android, Dikey, Yatay ve QUI menü tipleri için farklı yönlendirmeler sunuyor.

Genel olarak kanal kurulumu için:

Kumandadan Menü veya Home tuşuna basın.

Ayarlar ya da Kurulum bölümünü açın.

Kanal/Kanallar veya Manuel Kanal Arama seçeneğine girin.

Kullanılan yayın türünü seçin.

Gerekli frekans ve yayın bilgilerini girerek aramayı başlatın.

Bulunan kanalların televizyon hafızasına kaydedilmesini bekleyin.

Televizyonun menüsünde ilgili seçenek görünmüyorsa modelin menü tipinin kontrol edilmesi gerekir.

VESTEL KANAL FREKANS AYARLAMA

Vestel kanal frekans ayarlama işlemi, belirli bir kanalın manuel olarak bulunması gerektiğinde kullanılır. Özellikle otomatik taramada bulunamayan bir kanal için frekans, sembol oranı ve polarizasyon gibi yayın bilgileri manuel olarak girilebilir.

Vestel’in Android TV yönergelerinde Frekans, Sembol Oranı ve Polarizasyon alanlarının manuel olarak doldurulabildiği belirtiliyor. Bilgiler girildikten sonra manuel uydu taraması başlatılarak ilgili frekanstaki kanallar aranıyor.

Burada önemli nokta, kullanılacak frekans bilgilerinin kanalın güncel yayın bilgilerinden alınmasıdır. Yanlış frekans veya sembol oranı girildiğinde kanal bulunamayabilir.

KANAL KURULUMU NASIL YAPILIR?

Kanal kurulumu, televizyonun yayın kaynaklarını tarayarak mevcut kanalları kanal listesine eklemesini sağlar. Kullanıcıların karşılaştığı menü isimleri televizyon modeline göre değişebileceğinden, ekrandaki seçeneklerin cihazın arayüzüne göre takip edilmesi gerekir.

Manuel kanal kurulumunda ise yalnızca belirli bir frekans veya kanal aranır. Vestel’in destek sayfasında, dikey menülü televizyonlarda Menü > Kurulum > Manuel Kanal Arama yolunun kullanıldığı ve arama tipinin uydu olarak seçilebildiği aktarılıyor.

Arama tamamlandığında bulunan kanallar kanal listesine eklenir. Sinyal seviyesi ve kalitesi yeterli değilse doğru frekans girilmiş olsa bile kanal bulunamayabilir.

ANDROID TELEVİZYONDA TEK / MANUEL KANAL ARAMA NASIL YAPILIR?

Android Vestel televizyonlarda manuel kanal araması için öncelikle TKGS’nin kapatılması gerekiyor. Bunun için kumandadan Menü > Gelişmiş Seçenekler > TKGS > Çalışma Modu > TKGS Kapalı adımları uygulanıyor.

Ardından manuel kanal arama için:

Kumandadan Home tuşuna basın.

Ayarlar bölümünü açın.

Kanal seçeneğine girin.

Kanallar bölümünü seçin.

Manuel Uydu Tarama seçeneğini açın.

Aktarıcı bölümüne girin.

Frekans, sembol oranı ve polarizasyon bilgilerini girin.

Geri dönerek manuel uydu tarama ekranını açın.

Sağ yön tuşuyla aramayı başlatın.

Tarama tamamlandığında bulunan dijital kanallar ekranda gösterilir ve kanal listesine eklenir.