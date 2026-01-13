Fenerbahçe Medicana, Igor Gorgonzola Novara'yı mağlup etti

Haberler

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4'üncü maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapıldı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Yves Kalin, Ricardo Ferreira

FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Milenkovic, Bedart-Ghani, Korneluk, Orro, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy, Vargas

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi, Herbots, Squarcini, de Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier, Ishikawa, Bonifacio, Carraro, Tolok, Melli

SETLER: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10

SÜRE: 118 dakika (26', 29', 20', 28', 15')

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri 20-25, 25-22, 25-12, 20-25 ve 15-10 tamamlandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, CEV Başkanı Roko Sikiric, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genel sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyesi Murat Emanetoğlu ve CEV Genel Direktörü Vuk Karanovic de izledi.

Fenerbahçe Medicana, gruptaki 5'inci maçında 29 Ocak'ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
