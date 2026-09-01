Haberler

Togg'da ortaklık değişikliği iddiaları: Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell'den KAP açıklaması

Togg'da ortaklık değişikliği iddiaları: Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell'den KAP açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Togg'un ortaklık yapısında değişiklik yapılacağına dair haberler üzerine Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı. Üç şirket de görüşmelerin sürdüğünü, ancak henüz kesinleşmiş bir işlem olmadığını duyurdu. Haberlerde Vestel ve Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46 hissesini Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'na devredebileceği iddia edilmişti.

Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğine ilişkin haberlerin ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı. Üç şirket de konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, işlemin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Basında yer alan haberlerde, Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık payını devretmeye hazırlandığı, söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceği ileri sürüldü. Haberlerde satış bedeline ilişkin bilgi verilmezken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği iddia edildi.

Vestel, yatırım politikaları çerçevesinde yürütülen görüşmelerde bu aşamada işlemi kesinleştiren bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını açıkladı. Turkcell, iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini ve haber konusu işlemle ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Anadolu Grubu ise bağlayıcı bir sözleşme olmadığını, önemli gelişme olursa açıklama yapılacağını bildirdi.

Mevcut ortaklık yapısında Vestel, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in yüzde 23'er, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ise yüzde 8 payı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamamda fenalaşıp, hayatını kaybetti

Hamamda şüpheli ölüm! Cansız bedenini görevli buldu
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Almanya'da şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

Avrupa ülkesi açığı kapatacak eleman arıyor: Maaş tam bir servet

Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman

O artık gerçek bir kahraman: Gemi faciasında ailesi için canını verdi