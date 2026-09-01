Togg'da ortaklık değişikliği iddiaları: Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell'den KAP açıklaması

Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğine ilişkin haberlerin ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı. Üç şirket de konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, işlemin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Basında yer alan haberlerde, Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık payını devretmeye hazırlandığı, söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceği ileri sürüldü. Haberlerde satış bedeline ilişkin bilgi verilmezken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği iddia edildi.

Vestel, yatırım politikaları çerçevesinde yürütülen görüşmelerde bu aşamada işlemi kesinleştiren bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını açıkladı. Turkcell, iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini ve haber konusu işlemle ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Anadolu Grubu ise bağlayıcı bir sözleşme olmadığını, önemli gelişme olursa açıklama yapılacağını bildirdi.

Mevcut ortaklık yapısında Vestel, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in yüzde 23'er, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ise yüzde 8 payı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi