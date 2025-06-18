Vestel Mobilite geniş ürün yelpazesiyle EVS 38'de

Vestel Mobilite, 15-18 Haziran'da İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen EVS 38 fuarında, elektrikli araç şarj istasyonları, enerji depolama sistemleri ve otomotiv çözümleri alanındaki yenilikçi çözümlerini tanıttı.

Vestel Mobilite son teknoloji ürünleriyle, enerji depolama, şarj ve batarya teknolojileri, e-mobilite, yapay zeka, üretim ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından EVS 38'de yer aldı. Şirket, İsveç Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda Sweden Booth B9-01 standında son teknolojiyle donatılmış EVC, enerji depolama sistemleri, otomotiv çözümlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Şirket, 1.2 MW'a kadar şarj kapasitesi sunan DC şarj ünitesi Stella-M'yi de fuarda ziyaretçilerle buluşturdu. Sıvı soğutmalı güç kabineti özelliği ile yoğun kullanımda bile maksimum verim sağlayan Stella-M, gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde özellikle elektrikli ağır vasıta ve filolar için yüksek performanslı şarj çözümleri sunuyor.

"Gelecek yeni nesil batarya teknolojilerinde"

Vestel Mobilite Genel Müdür Yardımcısı Egemen Tümtürk, fuar kapsamında düzenlenen sempozyumda, "Yeni Nesil Bataryalar EV Yarışında Rekabetçilik Açığını Kapatabilir mi?" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Tümtürk sunumunda, elektrikli araç bataryaları ile enerji depolama sistemlerinin aynı temel teknolojiyi paylaştığını vurgulayarak, geri dönüşüm uygulamaları sayesinde bataryaya ikinci bir şans verilerek kullanım ömrünün uzatılabileceğini, bu sayede de karbon ayak izinin azaltılabileceğini dinleyiciler ile paylaştı. Tümtürk, 2030 ve sonrasında Avrupa'nın tüm enerji ihtiyacının yüzde 30'unun bu bataryalar ile karşılanabileceğini aktardı.

Tümtürk bu kapsamda, şarj altyapısının elektrikli araç ve enerji depolama sistemlerini birbirine bağlayan kilit rolünü öne çıkardı. Yakın gelecekte katı elektrolitli bataryalar ve lityum-metal anot gibi teknolojilerin ön plana çıkacağına değinen Tümtürk, Avrupa'da üretimi bölgeselleştirmenin stratejik etkilerine ve enerji depolama sistemlerinin sürdürülebilir mobilite ile enerji dönüşümünde daha büyük rol oynayacağına vurgu yaptı.

Fuarda sergilenen ürünler şöyle açıklandı:

Kullanıcı deneyimini ön planda tutan şirket, farklı boyutlarda dokunmatik ekranıyla tüm işlemleri kolaylaştırırken, temassız ödeme veya Pin-on-Glass seçeneği sunan entegre kredi kartı modülüyle de ödeme süreçlerini pratik hale getiriyor. Vestel Mobility Back-End, tüm DC cihazlara OCPP bağlantısına ek olarak uzaktan yönetim ve izleme imkanı sunarak; müşteri desteği, bakım ve güncelleme gibi satış sonrası hizmetlerle operasyonel verimliliği artırıyor.

Elektrikli araç (EV) şarj cihazı çözümleri

EVS38'de sergilenen ürünler arasında AC Quatro, AC Zenith, AC Gemini Dual, AC Vega Dual ve AC Liveo gibi AC şarj istasyonları yer aldı. Ayrıca şehir içi ticari kullanımlara uygun DC Vesper, DC Spica; yüksek performans sunan ultra hızlı 160, 240, 320, 400 kW kapasiteli DC Sirius ve 720 kW ile 1.2 MW güç çıkışlı DC Stella şarj çözümleri de ziyaretçilerin deneyimine sunuldu.

Şirket, elektrikli araç şarj cihazlarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle sürdürülebilir ulaşım sistemlerini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Şirket, ev ve küçük işletmelere yönelik AC tipi EVC'nin yanı sıra daha hızlı şarj hizmeti sunan DC tipi EVC seçenekleriyle elektrikli araçların daha da yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Vestel Mobilite kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik yüksek verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Batarya sistemleri

Şirket, fuarda telekom sektörü, konut, ticari, endüstriyel alanlar ve şebeke ölçekli projeler için geliştirdiği batarya enerji depolama sistemlerini de sergiledi. Çevreye duyarlı tasarımı, enerji bağımsızlığı sağlaması ve maliyet avantajları ile öne çıkan Vestel batarya çözümleri, kullanıcılarının karbon ayak izlerini azaltmalarına da katkı sağlıyor.

Telekom batarya çözümleri

Vestel Mobilite'nin Telekom Batarya Çözümü, kesintilerde yedek güç sağlıyor ve veri merkezlerinde yedek güç olarak görev yapıyor. Sınırsız paralel bağlantı ile düşük sıcaklıkta çalışma, uzaktan izleme ve yönetim özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunuyor. Eski sistemlerle uyumlu olan çözüm, düşük maliyetle kesintisiz enerji sağlıyor.

Konut tipi hepsi bir arada batarya çözümleri

Konut Enerji Depolama Sistemleri, evlerde güneş enerjisini depolayarak kullanıcılarının enerji bağımsızlığını artırıyor. Sistem, kesinti anlarında güvenilir yedek güç sunarken, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak faturaları düşürüyor. IoT destekli mobil uygulama sayesinde kullanıcılar sistemi kolayca izliyor ve kontrol ediyor.

Ticari ve endüstriyel batarya çözümleri

Güvenilir LFP kimyası ve gelişmiş yazılımıyla kesintisiz enerji sunan sistemler, solar entegrasyon, akıllı EMS (enerji yönetim sistemi) ve PCS (güç çevrim sistemi) ile tüm enerji sistemini tek kabinde sunarak esneklik sağlıyor. Elektrikli araç şarj cihazlarıyla entegre şekilde çalışıyor.

Şebeke çözümleri

Sahada tasarım esnekliği sağlayan 418kWh kapasiteli sıvı soğutmalı kabin tipi ürünleriyle güvenli ve uzun ömürlü depolama sunan Vestel'in Şebeke Ölçekli Enerji Depolama Sistemleri, güneş ve rüzgar enerjisi santralleriyle entegre olarak çalışıyor ve şebeke verimliliğini artırıyor. Yoğun tüketim saatlerinde şebekeye destek, frekans düzenleme ve yedek güç gibi kullanım alanları ile enerji güvenilirliğini güçlendiriyor, maliyetleri azaltıyor.

Ekran çözümleri

Fuarda, Vestel Mobilite'nin otomotiv endüstrisinin yazılım tanımlı araçlara geçişini desteklemek için tasarlananı Zonal Mimarisi de ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, sürüş bilgilerinin yanı sıra eğlence deneyiminin de net şekilde sunulmasını sağlayan Gösterge Paneli ve Orta Konsol Ekranı, Amoled ekrana sahip Orta Konsol Ekranı ve Arka Koltuk Eğlence Ekranı da sergilenen ürünler arasında yer aldı.

Otomotiv elektroniği

Fuarda, Qi 1.3 standardıyla uyumlu,15W'a kadar çıkış gücü sağlayan kablosuz şarj çözümü olan Kablosuz Şarj Ünitesi ve araca uzaktan erişebilmeyi sağlayan Telematik Kontrol Ünitesi de yer aldı.

Stantta sergilenen ürünlerden Gövde Kontrol Modülü aracın temel elektronik, konfor ve güvenlik operasyonlarını yönetiyor. Akıllı Anahtarlık aracı uzaktan kilitlemeyi ve pasif başlatmayı mümkün kılıyor. Akıllı Araç Mimarisi ise elektronik sistemlere kapsamlı bir yaklaşım sunarak maliyetlerini düşürmeyi ve ileri düzeyde otomatik araçların geliştirilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. - İSTANBUL