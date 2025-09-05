Vestel, küresel gücünü IFA 2025'te ortaya koydu

Vestel, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2025) yeni ürün ve teknolojileriyle bu yıl 33'üncü defa yer aldı. Global pazarlardaki konumunu her geçen gün güçlendiren Vestel, İskandinavya'dan ABD'ye kadar pek çok pazarda büyüme hedefliyor.

Vestel, bu yılki Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2025) üç bin metrekarelik standında sergilediği yaklaşık 460 ürünle, beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri, sağlık ve mobilite alanlarındaki kapsamlı çözümleriyle teknoloji gücünü bir kez daha kanıtladı.

IFA'da 33'üncü kez yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu "Küresel büyüme stratejimizde Vestel grup markalarını merkeze alıyor; yeni pazarlara açılım ve stratejik iş birlikleriyle uluslararası adımlar atıyoruz. Geçen yıl IFA'da açıkladığımız 'platformların platformu' vizyonumuz doğrultusunda, dünyanın önde gelen TV platformlarıyla ortaklıklarımızı artırıyoruz. Bugün global TV pazarının önemli oyun kurucularından biriyiz. Yazılım ve donanım kabiliyetimizi geliştirerek ürün ve müşteri portföyümüzü zenginleştiriyor, platform gelirlerimizi de sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürüyoruz" dedi.

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı TV platformlarından VIDAA ile 2024'te iyi niyet anlaşması imzalayan şirket, geçtiğimiz temmuz ayında stratejik ortaklığını resmileştirdi. TV platform pazarında ABD'de lider konumdaki Roku ile yapılan anlaşmanın da şirketin ABD'deki büyüme yolculuğunun önemli adımlarından olacağını belirten Uylukçuoğlu, "Tüm pazarlara tek bir platform sunmak yerine, her pazarın kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan iş birliklerine odaklanıyoruz. Farklı işletim sistemleriyle donattığımız ürün gamımız, kullanıcılarımızın beklentilerine en uygun şekilde yanıt veriyor. İngiltere gibi zorlu pazarlarda, farklı platformlarla uyumlu esnek üretim gücümüz sayesinde rakiplerimizden ayrışıyoruz" diye konuştu.

Şirketin artık yalnızca ekran üreticisi değil, ekosistem kurucusu olduğunu hatırlatan Uylukçuoğlu, "Kullanıcılarımıza, Vidaa, Roku, TiVo, Fire TV, Titan OS, Android TV ve Google TV gibi farklı segmentlerde çözümler sunuyoruz. Bu alanda dünya çapında bir üretim gücüne sahibiz. Lisanslı markalarımızla, OEM kabiliyetlerimizle sektörde öncüyüz. Çok geniş bir ekosistemi kapsıyoruz, yerelde rakipsiz, globalde sektörün oyun kurucuları arasındayız. Sunduğumuz çeşitlilikle TV ekosistemine yön veriyoruz, bu da bizi 'platformların platformu' yapıyor" ifadelerini kullandı.

Vestel'in beyaz eşyadaki gücüne de değinen Uylukçuoğlu, "Beyaz eşya geliştirirken tüketicilerin beklentilerini analiz ediyor, yaşam biçimlerini dönüştürecek yeniliklere odaklanıyoruz, teknoloji odaklı yaşam deneyimini önceliklendiriyoruz. Bu süreçte yalnızca işlevsellik değil, kalite, estetik ve duygusal bağ da kurmayı hedefliyoruz. Tasarım Merkezi'miz teknolojiyi kullanıcıların yaşam tarzını şekillendiren, onların değerleriyle örtüşen bir deneyime dönüştürüyor. Ürünlerimiz estetik mükemmeliyetin ötesinde, sürdürülebilir geleceğe yönelik somut adımlarımızı da simgeliyor. Rekor seviyelerde enerji ve su tasarrufu sağlayan, yüksek kalite standartlarıyla üretilmiş ürünlerimiz, bugünün taleplerine yanıt vermekle kalmıyor, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetiyor" dedi.

Kullanıcıların talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunabilmek için yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) ve veri odaklı teknolojilere sürekli yatırım yaptıklarını da hatırlatan Uylukçuoğlu, evleri akıllı ve bağlantılı bir ekosistem haline getirirken konforu ve verimliliği üst seviyeye taşıdıklarını kaydetti. Bu noktada sürdürülebilirliği de işin merkezine koyduklarının altını çizen Uylukçuoğlu, "Üretim süreçlerimizde çevresel etkimizi azaltmaya, karbon ayak izimizi düşürmeye ve döngüsel ekonomi prensiplerini hayata geçirmeye odaklanıyoruz. Enerji verimliliği ve tasarruf sağlayan çözümlerimizle kullanıcılarımızı da bu dönüşümün aktif parçası haline getiriyor, bireysel tercihlerle toplumsal etkiyi buluşturuyoruz. IFA'daki çözümler, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan, aynı zamanda geleceğin yaşamını şekillendiren, insan ve gezegen odaklı vizyonumuzun bir yansıması" dedi.

IFA'da sergilenen ürünler şöyle açıklandı:

IoT ile geleceğin ev deneyimi

Bu yılki IFA'da akıllı yaşam vizyonunu, yapay zeka destekli IoT çözümleriyle ziyaretçilere tanıtan Vestel'in yurtiçinde 'Vestel Akıllı Yaşam', yurtdışında 'VeeZy' uygulamalarıyla entegre çalışan yeni teknolojileriyle kullanıcılar evlerini daha verimli, konforlu ve sürdürülebilir şekilde yönetebiliyor.

Fuarda sergilenen AICON klima, kullanıcı alışkanlıklarına göre zaman, konum ve enerji tasarrufu odaklı öneriler sunarken; Intellicare Afterwash teknolojisi, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi arasında iletişim kurarak en uygun programı otomatik öneriyor. Download & Use - WashWizard ile kullanıcılar hem hazır programları indirebiliyor hem de sıcaklık, süre ve kirlilik seviyesine göre kendi programlarını oluşturabiliyor. Dishcare Assistant bulaşık makinesi programlarını, bulaşık türüne ve süreye göre optimize ederken; IntelliShelf buzdolabındaki gıdaların tazeliğini takip ederek gıda israfını önlemeye yardımcı oluyor. Product Support özelliği, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden cihazlarıyla ilgili sorunları anında iletebilmelerini sağlıyor.

Enerji Yönetimi servisi kullanıcıların tüketim geçmişini takip etmesine imkan verirken; Care for All, Family Board ve Community Board özellikleri ev içi iletişimi, görev paylaşımını ve topluluk etkileşimini tek ekosistemde birleştiriyor. Yapay zeka destekli Product Expert ve Vestel AI asistanları ise ürün bilgisi, tarif önerileri ve teknik destek gibi konularda kullanıcıların yanında.

Cylinda ile İskandinav açılımı

Şirket, beyaz eşyada lisanslı marka iş birliklerini artırmaya sürdürüyor. Bugün Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalara lisans anlaşmaları bulunduğunu hatırlatan Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, lisanslı markalarıyla yeni coğrafyalarda ve mevcut pazarlarda Vestel'in etkinliğini artırma stratejisini başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Kuzey Avrupa'da markalı varlıklarını güçlendirmek için satın aldıkları İsveç merkezli Cylinda AB ile İskandinavya'daki büyümeyi hızlandırdıklarını belirten Gençoğlu, beyaz eşya üreten Cylinda'nın ürün gamına küçük ev aletlerini de eklediklerini ifade etti. Bu stratejik genişlemenin markayı Uzak Doğu'da da önemli bir oyuncu haline getireceğini ifade eden Gençoğlu, "İskandinav markalarının güvenilirliği, Cylinda'nın büyüme yolculuğunda yeni fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Gençoğlu, Amerika'nın da Vestel'in öncelikli odak pazarlarından biri olduğunu hatırlatırken, yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) ve dost ülkelerden tedarik (friendshoring) stratejilerinin şirkete yeni fırsatlar oluşturduğunu söyledi. "Bu stratejiler, oyun planımızı genişletmemize ve Amerika pazarında yer edinmemize olanak tanıdı" diyen Gençoğlu, Roku ile gerçekleştirilen iş birliğinin de pazara girişte kritik dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vestel'in mevcut ürün gamını Amerika pazarının ihtiyaçlarına uygun hale getirerek satışa sunduklarını kaydeden Gençoğlu, "Bulaşık makinelerimiz Amerikan pazarında yerini aldı, buzdolaplarımız ise yılın son çeyreğinde tüketicilerle buluşacak. Önümüzdeki dönemde pişirici ve yıkayıcı ürün gruplarında da benzer yatırımları hayata geçireceğiz. Hedefimiz 2026'da Amerika pazarında güçlü büyüme, 2028'de ise Amerika ihracatımızı beş kat artırmak" dedi.

Vestel'den IFA'da sağlık çözümleri çıkarması

Şirket bu yılki fuarda sağlık teknolojilerine özel bir alan ayırarak, bireysel kullanımdan kamu kullanımına kadar her alana hitap eden geniş ürün portföyünü tanıttı.

Noira Band & Meditis App, üst kola takılan sensörü ve mobil uygulamasıyla ruh sağlığı ve günlük sağlık verilerinin takibini sağlıyor. 2026'da satışa çıkması planlanan ürün, NP Brain Hospital ve Utrecht Medical Center iş birliğiyle geliştirildi. iQardi klinik sınıf doğrulukta EKG ölçümü, solunum ve aktivite takibi gibi çok parametreli izleme özellikleriyle kalp sağlığında yeni bir standart sunuyor. Türk Kardiyoloji Derneği ve Dr. Siyami Ersek Hastanesi iş birliğiyle geliştirilen ürün, hastane, özel klinik ve uzaktan sağlık hizmeti sağlayıcı kuruluşlarda kullanılacak. Operasyonlarda kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet birimleri için geliştirilen Noira Tactical Fit, askerler ve arama-kurtarma ekiplerinin anlık sağlık, konum ve durumumu takip ediyor.

Aşıların güvenle saklanmasını garanti eden Aşı Dolabı Takip Sistemi (ATS), gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve uyarı mekanizmasıyla Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda aktif kullanılıyor. Soğuk Zincir Takip Sistemi (SZTS) ise ilaç ve aşı lojistiğinde 7/24 sıcaklık ve nem takibi yaparak ürünlerin güvenli taşınmasını sağlıyor. GSM ve LoRa dahil farklı bağlantı seçenekleri sunan sistem, bugün Türkiye'de 25 bin noktada aktif ve yılda 16 milyar doz aşının takibini mümkün kılıyor. - İSTANBUL