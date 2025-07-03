Vestel 27 yıldır Elektrik-Elektronik sektörünün ihracat şampiyonu

Vestel 27 yıldır Elektrik-Elektronik sektörünün ihracat şampiyonu
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Vestel, elektrik-elektronik sektöründeki ihracat liderliğini bu yıl da sürdürdü. Türkiye'nin teknoloji devi, 2024 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracatla sektöründe üst üste 27. kez ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "2024 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni" 30 Haziran Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Vestel, genel sıralamada da Türkiye'nin en çok ihracat yapan 8. şirketi olarak öne çıktı.

160'tan Fazla Ülkeye Teknoloji İhracatı

Vestel'in ihracat oranı bugün itibarıyla %59'a ulaştı. Şirket, ürün ve teknolojilerini 160'tan fazla ülkeye ulaştırarak Türkiye'nin teknoloji ihracatında lokomotif rol oynamaya devam ediyor.

Ahmet Zorlu: "Bu Topraklarda Üreterek Kazandığımızı Bu Topraklara Sunuyoruz"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Çeyrek asrı aşkın süredir sektörümüzde ihracat şampiyonu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bu dönemde başarıyı sürdürmek, uzun vadeli ihracat stratejimizin bir sonucu" dedi. Zorlu, Vestel'in inovasyon, teknoloji ve kalite odaklı çalışmalarıyla küresel pazarda büyümeye devam edeceğini belirtti.

Gençoğlu: " Vestel, Bugünden Geleceğe Hazır Bir Şirket"

Sektör birinciliği ödülünü alan Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu ise konuşmasında, yapay zekâ, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yatırımlarıyla global pazarda rekabet güçlerini artırdıklarını vurguladı. Gençoğlu, "Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç etmenin bilinciyle çalışıyor, her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Bu yıl da ihracat başarılarımızı yeni bir seviyeye taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Haberler.com / Senem Zafer - Güncel
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