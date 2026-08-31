Türkiye Varlık Fonu TOGG'a Ortak Oluyor, Vestel ve Anadolu Grubu Ayrılıyor

Türkiye Varlık Fonu, yerli otomobil üreticisi TOGG'a yeni ortak olarak girmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, otomotiv sektöründe önemli bir ortaklık değişikliğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Şirkette yüzde 23'er paya sahip olan Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding'in ise ortaklıktan ayrılma aşamasına geldiği belirtiliyor. Bu ayrılıkla birlikte TOGG'un ortaklık yapısı yeniden şekillenecek.

Kaynak: Haber Merkezi