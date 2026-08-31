Haberler

Türkiye Varlık Fonu TOGG'a Ortak Oluyor, Vestel ve Anadolu Grubu Ayrılıyor

Türkiye Varlık Fonu TOGG'a Ortak Oluyor, Vestel ve Anadolu Grubu Ayrılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Varlık Fonu, yerli otomobil markası TOGG'a yeni ortak olarak katılmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte, şirkette yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding'in ortaklıktan ayrılacağı belirtiliyor. Ortaklık yapısındaki bu değişiklik, otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Varlık Fonu, yerli otomobil üreticisi TOGG'a yeni ortak olarak girmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, otomotiv sektöründe önemli bir ortaklık değişikliğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Şirkette yüzde 23'er paya sahip olan Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding'in ise ortaklıktan ayrılma aşamasına geldiği belirtiliyor. Bu ayrılıkla birlikte TOGG'un ortaklık yapısı yeniden şekillenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı

Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

Bitexen sahibi hakkında karar verildi
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı

Tutuklanan Bitexen'in kurucusunun DinamikPay bağı ortaya çıktı
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması