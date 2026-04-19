Manisa filede Kazan ile devam

1. ligden Sultanlar Ligi'ne yükselen Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, antrenör Görkem Kazan ile yeni sezon için sözleşme imzaladı. Takımda ayrıca başkanlık değişimi de yaşandı.

VOLEYBOLDA tarihinde ilk kez 1'inci ligden Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başaran Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon planlama çalışmaları kapsamında antrenör Görkem Kazan ile yeniden anlaşma sağladı. Görkem Kazan seneye Sultanlar Ligi'nde de takımın dümeninde yer alacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hafta içinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Emre Hasgör'ün yerine Alper Ayan seçilmişti.

