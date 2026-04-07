Galatasaray Daikin yarın CEV Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera'yı konuk edecek. Maç, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarınki maçı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul