Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan en acı ziyaret

Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'ne çıkmanın sevincini yaşarken, geçmişteki başarılarının mimarlarından merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Takım, şampiyonluk kupasını Zeyrek'in kabrine götürerek onu dualarla andı.

VOLEYBOLDA en alt basamaktan başlayıp 3 sene içinde tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'ne yükselen Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor başarısının en büyük mimarlarından merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i unutmadı. Geçen yıl 2'nci Lig'deki şampiyonluk kupasıyla mart ayında o dönem hayatta olan Ferdi Zeyrek'in makamını ziyaret eden Manisalı voleybolcular, bu kez Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki şampiyonluk kupasını evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası 9 Haziran 2025'te Zeyrek'in kabrine götürdü.

Geçen yıl kupayla buluşturdukları Ferdi Zeyrek'in bu kez kabrine kupayı götüren voleybol takımı şampiyonluk sözünü tuttukları merhum başkanı dualarla andı. Ferdi Zeyrek'in kabrine karanfiller de bırakıldı. Manisa ekibinden, "Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in en büyük hayallerinden birisi olan Sultanlar Ligi'ndeyiz. Merhum Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'i kabri başında ziyaret ederek dualarla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" açıklaması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen hafta Alanya'da düzenlenen Play-Off finallerinin ardından kupayı Ferdi Zeyrek'in resminin yer aldığı pankartla almıştı. Manisa ekibi Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve sponsorlarını da ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti
İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama: ABD'ye tam güvensizlikle müzakereye giriyoruz

İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi