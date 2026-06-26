Zorlu Holding, finansal yapılandırma başvurusunda bulundu

Zorlu Holding, Vestel Grubu ve Tekstil Grubu şirketlerinin mevcut kredilerinin geri ödeme planı ile vade yapısının faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, kredi kuruluşlarıyla mutabık kalınarak bankacılık mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen başvuruyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi, vadesi yaklaşan kredi borçlarının geri ödeme sürelerinin uzatılması, kredi maliyetlerinin dengelenmesi ve karlılığı artırmaya yönelik önlemlerle operasyonel esnekliğin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Sürece ilişkin önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin finansal dayanıklılığı daha önemli hale getirdiğini belirterek, "Savaşlara bağlı emtia fiyat dalgalanmaları, tedarik zincirindeki aksamalar, ana ihracat pazarımız Avrupa'daki durgunluk ve Çinli firmaların Avrupa pazarındaki güçlü yayılımının belirleyici olduğu makroekonomik konjonktürde attığımız bu adım; finansal yükümlülüklerimizin vade yapısını nakit akışımız ile uyumlu hale getirerek bilanço yapımızı daha sağlıklı bir zemine taşımayı, verimlilik artışıyla maliyetleri dengelemeyi hedefliyor. Bu süreç daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve operasyonlarımızı daha da kuvvetlendirmek için atılmış planlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Enerji ve gayrimenkul sektörlerinde güçlü performanslarını sürdürdüklerini belirten Zorlu, sanayi tarafında ise verimlilik, maliyet kontrolü ve teknoloji odaklı uygulamalarla operasyonel yapıyı geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Grup olarak köklü markaları, farklı coğrafyalara yayılan faaliyetleri ve dengeli portföy yapısıyla süreci yönetebilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade etti. Grubun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ahmet Zorlu, enerji alanında tamamen yenilenebilir kaynaklara dayalı portföyle güçlü performans sergilendiğini, yeni yatırımlar ve mevcut santrallerde sağlanan verimlilik artışıyla bu alandaki konumun güçlendirildiğini belirtti.

Vestel'in faaliyetlerini küresel pazardaki rekabet koşullarını yakından takip ederek sürdürdüğünü ifade eden Zorlu, verimlilik ve teknoloji yatırımlarıyla rekabet gücünü korumaya odaklandıklarını söyledi. Vestel'in 28 yıldır sektöründe ihracat şampiyonu olduğunu belirten Zorlu, gayrimenkul alanında da istikrarlı gelir üretiminin sürdüğünü kaydetti. Zorlu, Türkiye'nin lojistik avantajı ile mühendislik ve AR-GE gücü sayesinde şirketlerinin küresel ölçekte yaşanan konjonktürel dalgalanmadan güçlenerek çıkacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı