Vestel'de Yeni Atama: Duygu Badem Uylukçuoğlu Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü Oldu

Vestel'de üst düzey atama gerçekleşti. Vestel Pazarlama Genel Müdürü olan Duygu Badem Uylukçuoğlu, bundan böyle yurt içi satış organizasyonlarının da yönetimini üstlenerek Global Pazarlama & Yurt İçi Satış Genel Müdürü olarak görev alacak.

Türkiye'nin üretim ve teknoloji alanlarındaki gelişimine öncülük eden şirketlerden olan Vestel'in üst yönetiminde yeni bir yapılanma gerçekleşti. Şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerinin bütünsel şekilde yönetilmesini ve global marka stratejisinin daha da güçlenmesini hedefleyen bu yapılanma kapsamında, halihazırda Vestel Pazarlama Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Duygu Badem Uylukçuoğlu, mevcut global sorumluluklarına ek olarak Yurt İçi Satış organizasyonunun yönetimini de üstlendi. Uylukçuoğlu, görevine bundan böyle Global Pazarlama & Yurt İçi Satış Genel Müdürü unvanıyla devam edecek.

Duygu Badem Uylukçuoğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini (MBA) Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatına 2010 yılında Vestel'de başladı. Vestel'in ilk MT programını birincilikle tamamladıktan sonra aynı yıl Vestel'de Pazarlama Uzmanı olarak görev alan Badem Uylukçuoğlu, 2012 yılında Pazarlama Yöneticiliği görevini üstlenmişti. 2016-2019 yılları arasında Pazarlama Müdürü, 2019-2023 yılları arasında ise Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Duygu Badem Uylukçuoğlu, 1 Aralık 2023 tarihinde Vestel'in global marka açılımı stratejisi çerçevesinde iç ve dış pazarlarda pazarlama, marka yönetimi, iletişim, ürün yönetimi ve endüstriyel tasarımdan sorumlu Pazarlama Genel Müdürü oldu. Uylukçuoğlu, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı pazarlama operasyonlarının birleştirilmesiyle Vestel Pazarlama Genel Müdürlüğü ve şirketin Global CMO'luk görevlerini üstlendi. - İSTANBUL