Uşak Haberleri

Uşak - Bugün
Uşak'ta sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ve genel kurulları ertelendi
Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ve etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi.
Uşak - Bugün
Yatırımcı rehberi (9)
2,84 -1,73 204,76 Ulusoy Elektrik 49,66 -2,63 86,69 Ulusoy Un Sanayi 10,57 0,28 176,70 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,79 4,68 47,51 Utopya Turizm 16,99 52,79 245,33 Uzertaş Boya 31,34 60,72 1311,71 Ülker Bisküvi 23,20 1,40 3,76 Vakıf Fin.
Uşak - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
2,84 -1,39 204,76 Ulusoy Elektrik 49,66 -0,68 86,69 Ulusoy Un Sanayi 10,57 2,22 176,70 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,79 -1,10 47,51 Utopya Turizm 16,99 9,83 245,33 Uzertaş Boya 31,34 9,96 1311,71 Ülker Bisküvi 23,20 0,43 3,76 Vakıf Fin.
Uşak - Dün
Uşak'ta "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Uşak'ta "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Uşak - Dün
FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu
Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak - Dün
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,79 -3,12 199,40 Ulusoy Elektrik 48,60 -2,80 82,71 Ulusoy Un Sanayi 10,47 1,26 174,08 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,81 0,00 49,16 Utopya Turizm 15,98 3,30 224,80 Uzertaş Boya 31,34 9,96 1311,71 Ülker Bisküvi 23,10 0,00 3,31 Vakıf Fin.
Uşak - 1.10.2020
Son dakika haberleri | Elindeki köstebek tabancası ateşlerken hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa haberi: Uşak'ta, 77 yaşındaki bir adam, köstebek tabancasının ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Uşak - 1.10.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,88 -1,37 209,06 Ulusoy Elektrik 50,00 -0,60 87,97 Ulusoy Un Sanayi 10,34 -1,05 170,68 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,81 3,43 49,16 Utopya Turizm 15,47 4,60 214,43 Uzertaş Boya 28,50 9,95 1183,78 Ülker Bisküvi 23,10 1,05 3,31 Vakıf Fin.
Uşak - 1.10.2020
Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'ne 3 bin 150 başvuru yapıldı
Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'ne 120 ülkeden 3 bin 150 başvuru yapıldığı bildirildi.
Uşak - 1.10.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,87 -1,71 207,98 Ulusoy Elektrik 48,92 -2,74 83,91 Ulusoy Un Sanayi 10,39 -0,57 171,99 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,72 -1,71 41,74 Utopya Turizm 15,30 3,45 210,98 Uzertaş Boya 28,50 9,95 1183,78 Ülker Bisküvi 22,96 0,44 2,68 Vakıf Fin.
Uşak - 1.10.2020
Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruştan, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.
Uşak - 1.10.2020
Zafer Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Afyonkarahisar'da toplandı
Gündemlerinde 2020 yılı fizibilite destekleri olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti: "Bölgemizin yakından takip ettiği 2020 yılı proje teklif çağrılarının değerlendirme sonuçlarını ele alacağız. 27 Şubat'ta Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı adıyla toplam 30 milyon lira bütçeli 2 mali destek programı ilan etmiş ve bu programlara toplam 99 proje başvurusu almıştık. Mevzuatta öngörülen değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup sonuçları da yönetim kurulunun onayına sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Biz de mevzuatta kurulumuza tanınan yetkiler çerçevesinde sonuçları değerlendireceğiz." Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kütahya Valisi Ali Çelik, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ile ticaret ve sanayi odaları başkanlarının katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.
Uşak - 30.9.2020
Karabük'te FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün akademisyen yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem kişilerle operasyonel hatlar üzerinden irtibatları tespit edilen Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi K.T. ve Araştırma Görevlisi M.P. ile Uşak Üniversitesinde görevli Dr.
Uşak - 30.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,92 -0,68 213,35 Ulusoy Elektrik 50,30 -0,40 89,10 Ulusoy Un Sanayi 10,45 -0,29 173,56 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,75 1,74 44,22 Utopya Turizm 14,79 9,96 200,61 Uzertaş Boya 25,92 9,92 1067,57 Ülker Bisküvi 22,86 1,42 2,24 Vakıf Fin.
Uşak - 30.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,97 1,02 218,71 Ulusoy Elektrik 50,00 -0,99 87,97 Ulusoy Un Sanayi 10,54 0,57 175,92 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,74 1,16 43,39 Utopya Turizm 14,00 4,09 184,55 Uzertaş Boya 25,92 9,92 1067,57 Ülker Bisküvi 22,64 0,44 1,25 Vakıf Fin.
Uşak - 30.9.2020
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
AFYONKARAHİSAR merkezli Uşak ve Ankara'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda 1'i muvazzaf asker, 4 kişi gözaltına alındı.
Uşak - 29.9.2020
Son dakika... Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak - 29.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
2,94 -2,33 215,50 Ulusoy Elektrik 50,50 -2,13 89,85 Ulusoy Un Sanayi 10,48 -4,73 174,35 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,72 1,18 41,74 Utopya Turizm 13,45 9,98 173,37 Uzertaş Boya 23,58 9,98 962,16 Ülker Bisküvi 22,54 -0,09 0,81 Vakıf Fin.
Uşak - 29.9.2020
- Muharrem İnce, Uşak'ı ziyaret etti- İnce, "Türkiye'nin Uşak battaniyesi sıcaklığına ihtiyacı"
Uşak - 29.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,96 -1,66 217,64 Ulusoy Elektrik 50,20 -2,71 88,72 Ulusoy Un Sanayi 10,47 -4,82 174,08 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,70 0,00 40,09 Utopya Turizm 12,51 2,29 154,27 Uzertaş Boya 23,58 9,98 962,16 Ülker Bisküvi 22,52 -0,18 0,72 Vakıf Fin.
Uşak - 29.9.2020
Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 85 kuruş, en yüksek 1 lira 95 kuruştan satıldı.
Uşak - 29.9.2020
Son dakika haberi: Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta, alkollü bir restoranda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan kavgada bıçaklar çekildi.
Uşak - 29.9.2020
Uşak'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Uşak - 28.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,01 4,15 223,01 Ulusoy Elektrik 51,60 1,18 93,98 Ulusoy Un Sanayi 11,00 4,36 187,96 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,70 -0,58 40,09 Utopya Turizm 12,23 9,98 148,58 Uzertaş Boya 21,44 9,95 865,77 Ülker Bisküvi 22,56 -1,40 0,89 Vakıf Fin.
Uşak - 28.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,01 4,15 223,01 Ulusoy Elektrik 49,88 -2,20 87,52 Ulusoy Un Sanayi 10,47 -0,66 174,08 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,69 -1,17 39,27 Utopya Turizm 11,06 -0,54 124,80 Uzertaş Boya 21,44 9,95 865,77 Ülker Bisküvi 22,38 -2,19 0,09 Vakıf Fin.
Uşak - 27.9.2020
Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki kızın annesini öldüren şüpheli yakalandı
Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki Afganistan uyruklu kızın annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen Afgan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Uşak - 27.9.2020
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Uşak - 27.9.2020
İhracat şampiyonlarının 160'ı Egeli
Ege'den 18 firma ilk bin ihracatçı listesine girdi İhracatçı listesinde Ege Bölgesinden 142 yerini korurken, 18 firma 2019 yılında ilk bin ihracatçı listesinin yeni üyeleri oldu. TİM bin ihracatçı listesinde İzmir 83 firma ile yer alırken, Denizlili ihracatçılar 26 firma ile listede yer buldu. Manisa'dan 23 ihracatçı firma listeye girme başarısı gösterdi. Aydın'dan 7, Kütahya ve Balıkesir'den 6'şar, Muğla'dan 5, Afyonkarahisar ve Uşak'tan 1'er firma ihracatın 'şampiyonlar ligine' girmenin mutluluğunu yaşadı.
Uşak - 27.9.2020
Son dakika haber | Tarlaya düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yaklaşık 100 metre savrularak tarlaya düştü.
Uşak - 27.9.2020
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Uşak - 26.9.2020
Ankara Demirspor: 3-1
STAT: 1 EylülHAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Arif Dilmeç (xx), Mustafa Burak Kuş (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Türker (xx), Berat (x) (Dk. 46 Alpay xx), Samet (xx), İsmet (xx), Ali (x) (Dk. 66 Mehmet Bektaş xxx), Abdullah (xx), Uğur (x) (Dk. 46 Kadir xxx), Selim (x) (Dk.
|İmsak
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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UŞAK
Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
Tür Romantik
UŞAK
Yönetmen Yarımada
Tür Aksiyon
UŞAK
Yönetmen Dengesiz
Tür Gerilim
UŞAK
Yönetmen Hadi Gidelim
Tür Animasyon
Ege Bölgesinde yer alan Uşak, Ege ve İç Anadolu’yu birbirine bağlar. Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey olmak üzere 5 ilçeye sahip Uşak, 5.382 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. M.Ö. 4000 yıllarına varan izlere rastlanır. Aşıklar şehri olarak dillerde dolanan şehir hakkında birçok efsane vardır. 1894 yılında Aybey Mahallesi dışında tüm yerleşim yerinin yandığı ‘Koca Yangın’ gerçekleşmiştir. Zamanla bölgeye demiryolunun da inşa edilmesiyle kent kendini toparlamıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Uşak haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Uşak son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,