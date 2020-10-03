Ege Bölgesinde yer alan Uşak, Ege ve İç Anadolu’yu birbirine bağlar. Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey olmak üzere 5 ilçeye sahip Uşak, 5.382 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. M.Ö. 4000 yıllarına varan izlere rastlanır. Aşıklar şehri olarak dillerde dolanan şehir hakkında birçok efsane vardır. 1894 yılında Aybey Mahallesi dışında tüm yerleşim yerinin yandığı ‘Koca Yangın’ gerçekleşmiştir. Zamanla bölgeye demiryolunun da inşa edilmesiyle kent kendini toparlamıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Uşak haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Uşak son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,