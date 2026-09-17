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Uşak 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

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Uşak 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı
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Uşak'ta 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

Uşak'ta 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

Kemalöz Çok Amaçlı Fuar Alanı'ndaki açılışta konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, fuarların, yeni teknolojilerin üreticilerle buluşması açısından önemli olduğunu belirtti.

Uşak'ta 21 bin 425 kayıtlı çiftçinin bulunduğunu aktaran Kartal, 2026'nın başından bu yana üreticilere 882 milyon liralık destek sağlandığını belirtti.

Tarımsal üretim noktasında yeni yatırımların da sürdüğünü ifade eden Kartal, "Banaz ilçemizde çalışmalarını sürdürdüğümüz "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Jeotermal Sera Projesi"yle jeotermal enerjinin gücünü modern seracılıkla buluşturuyoruz. Dört mevsim üretimin sürdüğü, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak güçlü bir üretim merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üretim tecrübemizi yatırımla, çiftçimizin emeğini daha yüksek katma değerle buluşturarak Uşak'ımızın tarımdaki gücünü çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Törende, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da birer konuşma yaptı.

Daha sonra Genç Çiftçi Bilgi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyelerince stantlar gezildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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