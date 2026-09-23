Uşak Sivaslı'da motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Uşak Sivaslı'da motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Gazi Bulvarı'nda motosikletle otomobil çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Kandemir (27) yönetimindeki 64 ADS 449 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda A.Y. (20) idaresindeki 20 ADB 148 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kandemir, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kandemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA