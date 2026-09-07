Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kemalöz Mahallesi Birinci Gökçen Sokak'ta ilerleyen F.M.S. (42) yönetimindeki 64 BH 928 plakalı otomobil, Beşinci Can Sokak kesişiminde C.T. (41) idaresindeki 35 BFK 355 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobillerde yolcu konumundaki anne C.T. (41), kızı N.A.T. (6) ve E.D. (32) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA