Uşak'ta Karting Şampiyonası Heyecanı Başladı
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak'ta başladı. 45 sporcu, micro, mini, junior ve senior kategorilerinde mücadele etti. İlk gün antrenman, sıralama ve eleme yarışları yapıldı, yarın ödül töreniyle sona erecek.
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak'ta başladı.
Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen şampiyonada, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde 45 sporcu mücadele etti.
Şampiyonanın ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışları yapıldı.
Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.
Sporseverler, sporcuların keskin virajların yer aldığı pistteki mücadelesini tribünden izledi.
Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.