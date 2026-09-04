Haberler

Uşak'ta operasyon: 16 bin 200 adet bozuk enerji içeceği ve 11 bin 200 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Uşak'ta operasyon: 16 bin 200 adet bozuk enerji içeceği ve 11 bin 200 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 16 bin 200 adet bozulmuş ve tarihi geçmiş enerji içeceği ile 11 bin 200 adet sıkıştırılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonda H.B.Ü. (55) ve C.C.S. (29) gözaltına alındı, enerji içecekleri imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

UŞAK'ta polisin 2 ayrı adrese yönelik operasyonunda, 16 bin 200 adet bozulmuş ve tarihi geçmiş enerji içeceği ile 11 bin 200 adet sıkıştırılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri, makaron kaçakçılığı ile bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünlerinin tespiti ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, dün belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 16 bin 200 adet bozulmuş ve tarihi geçmiş enerji içeceği, 11 bin 200 adet sıkıştırılmış elektronik sigara tütünü ile 90 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan H.B.Ü. (55) ve C.C.S. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen enerji içecekleri, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosu da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki detay dikkat çekti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı! Bakanlık hemen harekete geçti

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

Fenerbahçe'den transferin son gününde yerli yıldız bombası
Zeynep Yıldırım’ın cinayetinin sırrı çözüldü! Cesedi kömürlükte bulundu, DNA raporu kesinleşti

Zeynep'in ölümündeki sır perdesi kalktı! DNA raporu kesinleşti
İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Önce başkanın aracını, şimdi belediyenin kafesini hedef aldılar
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı

Otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı