Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Eldeniz köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 7 helikopter, 20 arazöz, 5 iş makinesi ve 5 itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA