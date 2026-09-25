Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde 15 bin 760 kullanımlık bonzai, 10 gram esrar, 31 gram metamfetamin ve 39 bin TL ele geçirilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiler çerçevesinde, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 760 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai, 10 gram esrar, 31 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Okul bahçesindeki Atatürk büstünü söküp götürdü! Muğla'da 26 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Atatürk büstü bir sabah ortadan kayboldu! Faili tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün

Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı
NATO alarm verdi: Türk F-16'ları Rus uçakları için peş peşe havalandı

Türk F-16'ları Rus savaş uçakları için peş peşe havalandı
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın

Türkiye resti çekti, verdiği tepkiye dikkat
Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu
Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Dev maçta 11'ler belli oldu
Bursa'da Sağlıkçılar Kooperatifi'ne operasyon! Hesaptaki 1,4 milyar TL'yi kendilerine aktardıkları öne sürüldü: 12 gözaltı

Ev bekleyen sağlıkçıların kooperatifine baskın! 1,4 milyar detayı