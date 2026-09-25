Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Uşak'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiler çerçevesinde, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 760 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş bonzai, 10 gram esrar, 31 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı