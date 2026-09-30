Haberler

Uşak Eşme'de traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Eşme'de traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin sola dönmek için manevra yapan traktöre çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Eşme-Alaşehir kara yolunda ilerleyen U.K. (47) idaresindeki 43 KN 951 plakalı otomobil, Yeleğen beldesi yakınlarında önünde seyreden ve sola dönmek için manevra yapan S.Y'nin (69) kullandığı 64 EB 805 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.K. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj

Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! Fonlar için ilk mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli doktor evinde ölü bulundu

Emekli doktorun sır ölümü! Ekipler içeri girince...
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında olay iddia: Kaçıp gitti

Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı

Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Erasmus için gittiği Portekiz'de acı son! 23 yaşındaki Melek Öztürk nehirde boğuldu

Portekiz'de arkadaşlarıyla nehre girdi, bir daha çıkamadı