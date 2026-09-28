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Uşak'ta yayaya çarpan tırın sürücüsü gözaltına alındı, yaya ağır yaralandı

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Uşak'ta yayaya çarpan tırın sürücüsü gözaltına alındı, yaya ağır yaralandı
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Uşak'ta Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki yayaya tır çarptı; ağır yaralanan yaya Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uşak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

V.K. (26) yönetimindeki 64 FD 445 plakalı tır, Orhan Dengiz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Ç'ye (74) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Orhan Ç, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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