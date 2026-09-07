Uşak'ta 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Uşak'ta 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Uşak'ta 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce hakkında "Çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. Ünalan Mahallesi Güldibi Sokak'ta yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA