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Uşak'ta tarım ekipleri köylerde üreticilere hayvansal üretime ilişkin bilgi veriyor

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Uşak'ta tarım ekipleri köylerde üreticilere hayvansal üretime ilişkin bilgi veriyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy ziyaretleriyle üreticilerin hayvansal üretim konularını yerinde ele alıyor. Ziyaretlerde hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi ve destekler hakkında bilgi verilirken üreticilerin sorunları dinleniyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek hayvansal üretime ilişkin konuları yerinde değerlendiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek hayvansal üretime ilişkin konuları yerinde değerlendirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik, üretim süreçleri ve destekler hakkında üreticilere bilgi verilirken, üreticilerin ihtiyaç, sorun ve önerileri de dinleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda ise ekiplerinin üreticilerin yanında olmak ve üretimin her aşamasında sahada bulunmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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