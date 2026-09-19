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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Uşak'ta tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi

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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Uşak'ta tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık'ı ziyaret etti. Bayraktar, tarımın stratejik olduğunu ve tarıma milli güvenlik meselesi olarak bakılması gerektiğini söyledi. İklim kaynaklı don, kuraklık ve selin sektörü olumsuz etkilediğini de belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık'ı ziyaret etti.

Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal ve hayvansal üretim noktasında Uşak'ın Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Tarımın stratejik ve önemli bir sektör olduğunu aktaran Bayraktar, gıdanın ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün ülkeler açısından önemine değinerek, "Bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. Bunu pandemi sürecinde gördük. Bir kilo buğday bulamayan ülkeler oldu. Bunu savaşlarda görüyoruz. Bölgemizdeki jeopolitik riskler gıdanın önemini arttırdı. Aklı başında olmayan liderler var maalesef dünyada. Bunlar bölgemizi savaş alanına çevirdi. Savaşlar devam ediyor. Bu savaşların ülkemize ve dünyadaki diğer ülkelere bir maliyeti var. Artık tarım sektörüne bir milli güvenlik meselesi olarak bakmamız gerekiyor." dedi.

İklim değişikliğine bağlı olarak ülkede son yıllarda yaşanan don, kuraklık, sel gibi olayların tarım sektörünü olumsuz etkilediğine işaret eden Bayraktar, yaşanan olumsuzlukları dile getirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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