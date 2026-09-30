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Uşak'ta Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu öğrencilerine gıda israfı eğitimi verildi

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Uşak'ta Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu öğrencilerine gıda israfı eğitimi verildi
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında öğrencilere eğitim düzenledi. Ömer Dönmez Toklu Ortaokulundaki eğitimde gıda güvenilirliği, doğru muhafaza ve israfın önlenmesi anlatıldı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği, gıda kaybı ve israf konusunda eğitim düzenlendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ömer Dönmez Toklu Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere güvenilir gıdaya erişimin önemi, gıda güvenilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, gıdaların doğru muhafaza edilmesi ile gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler anlatıldı.

Eğitimde ayrıca gıda israfının doğal kaynaklar ve ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, gıdaların ihtiyaç kadar tüketilmesinin ve artan gıdaların uygun şekilde değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Öğrencilerde erken yaşta gıda güvenilirliği bilincinin oluşturulması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimle, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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