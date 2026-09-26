Uşak Valisi Kartal başkanlığında SYDV çalışmaları değerlendirildi

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Uşak Valisi Serdar Kartal'ın başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Serdar Kartal'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Uşak merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performans karneleri incelendi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım çalışmaları, gerçekleştirilen hane ziyaretleri ve yardım başvurularının sonuçlandırılma süreçlerinin değerlendirildiği toplantıda, Şefkat Uşak Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Toplantıda ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında tespit edilmesi, sosyal yardımların hızlı ve etkin şekilde ulaştırılması ve sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar görüşüldü. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilerek vatandaşların ihtiyaçlarına zamanında cevap verilmesi konusunda değerlendirilmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı