Haberler

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkilerini anlattı
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Uşak’a geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Uşak'a geldi.

Uşak Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret eden Bayraktar'ı, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık karşıladı. Ziyarette tarım sektörünün güncel durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar, doğal afetlerin tarımsal üretime etkileri dile getirdi.

Doğal afetlerin de üreticiler üzerinde ciddi bir maliyet oluşturduğunu belirten Bayraktar; "Doğal afetlerin getirdiği ciddi bir maliyet yükü de var üreticimizin üzerinde. Geçen sene 65 vilayetimizde don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Onun arkasından bir kuraklık felaketiyle karşı karşıya kaldık. Yani donun arkasından kuraklık geldi. Birçok ilimiz ve üretimimiz kuraklık afetinden olumsuz etkilendi. Bu sene doğal afetlerden uzak bir yıl yaşamayı arzu ederdik. Yağışlar tabi ki ülkemize, topraklarımıza bereket getirdi. Bunu kabul ediyorum. Bazı bölgerimize de afet getirdi. Bunu da kabul edelim. Su baskınları ve sel felakatlerine maruz kaldık. Arkasından dolu felakatlerine maruz kaldık. Türkiye'nin birçok bölgesinde dolu afeti görmeye başladık. Hortum yoktu, son yıllarda hortum da var. Yani çiftçimizin bir kaç seneden beri görmediği hiçbir afet kalmadı. Dolayısıyla bunlar da çiftçimize ciddi bir maliyet getiriyor. Kolay değil."

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti; "Don felaketiyle alakalı ciddi bir yardım yapıldı. Kuraklıkla alakalı süreci Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettik. Şimdi onunla alakalı da bir çalışma yapılıyor. Biliyorsunuz çiftinin aldığı temel desteklerde 2026 için bir artış oldu. Bunu olumlu karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim

Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı
Trump’ın Beyaz Saray'a almadığı gazeteciler yayını kaldırımda yaptı

Trump Beyaz Saray'ın kapılarını kapayınca farklı bir çözüm buldular

Küme düşme hattındalar! Aston Villa, Tottenham'ı üzdü

İngiliz devinin kabusu sürüyor! Kendi sahalarında fiyasko
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı

Dünyanın gözü önünde büyük skandal: Seremonide şoke eden anlar
Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
İngiltere hükümetinden halka çağrı: Su ve konserve stoklayın

Hükümetten halka çağrı: Su ve konserve stoklamaya başlayın
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Ağrı'da şap alarmı! İl Hayvan Borsası 18 Ekim'den itibaren 30 gün kapatılıyor

Hayvan borsasına 30 gün kilit! Köylerden çıkış da durduruldu
'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu

'Rüzgar Alayı'ndan Türkiye'nin en uç kara parçasında gövde gösterisi