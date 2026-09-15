Uşak’ta 3 işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı
Uşak’ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ne işçi taşıyan 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 8 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 8 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (57) idaresindeki 64 S 0422 plakalı midibüs, O.C. (41) yönetimindeki 64 S 0198 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, İ.R.O. (30) idaresindeki 64 S 0013 plakalı işçi servisine çarptı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, servis araçlarında bulunan işçilerden B.D. (30), M.H. (27), Ö.U. (34), S.S. (41), N.T. (58), M.B. (21), C.A. (51) ve S.B. (49) yaralandı. Yaralı 8 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, servis araçlarının Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıdığı, kazada yaralanan 8 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.