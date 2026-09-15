Haberler

Uşak’ta 3 işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak’ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ne işçi taşıyan 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 8 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 8 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (57) idaresindeki 64 S 0422 plakalı midibüs, O.C. (41) yönetimindeki 64 S 0198 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, İ.R.O. (30) idaresindeki 64 S 0013 plakalı işçi servisine çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, servis araçlarında bulunan işçilerden B.D. (30), M.H. (27), Ö.U. (34), S.S. (41), N.T. (58), M.B. (21), C.A. (51) ve S.B. (49) yaralandı. Yaralı 8 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, servis araçlarının Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıdığı, kazada yaralanan 8 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
İş yeri kurşunlayan şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Polisten böyle kaçmaya çalıştı! Yaptığı yanına kar kalmayacak
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi