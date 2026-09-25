Haberler

Uşak'ta ağaçlara çarpan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta ağaçlara çarpan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak'ta kontrolden çıkan otomobil önce ağaçlara çarptı, ardından istinat duvarındaki demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin önce ağaçlara ardından istinat duvarındaki demir korkuluklara çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y. (20) idaresindeki 64 DC 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarındaki demir korkuluklarda asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü G.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı
Kendini polis ve savcı diye tanıttı, milyonları poşetle götürdü! 19 yaşındaki dolandırıcı yakalandı

Evden para dolu poşetle çıktı! 19 yaşındaki 'savcı' kamerada
Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar

Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü! Okuyan hoca dahi şaşırdı
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ortaya atılan iddia olay oldu! Türkiye'ye gelebilir
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu

Türk kadını tarih yazmaya devam ediyor!
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı