Uşak'ta elektrikli skuterden düşen 49 yaşındaki kişi ağır yaralandı

Uşak'ta elektrikli skuterden düşen 49 yaşındaki kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde elektrikli skuteriyle ilerleyen 49 yaşındaki kişi dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uşak'ta elektrikli skuterden düşerek ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden skuter ile ilerleyen R.G. (49) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan R.G. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA