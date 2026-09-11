Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce hakkında "silahla yağma" suçundan 19 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ş.E, 10 yıl hapis cezası alan Ö.T. ve 12 yıl cezası bulunan Y.T. ile "hırsızlık" suçundan 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.Ç. ve "Çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "dolandırıcılık" suçlarından 11 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA