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Uşak'ta kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

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Uşak'ta kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül'de Şaban Görenekli (54) yönetimindeki 64 ADS 928 plakalı motosiklet, Elmacık köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görenekli, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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