Uşak'ta kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
Uşak'ta kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak'ta kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 4 Eylül'de Şaban Görenekli (54) yönetimindeki 64 ADS 928 plakalı motosiklet, Elmacık köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görenekli, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA