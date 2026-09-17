Uşak’ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrolleri sürüyor

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Uşak'ta salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskine karşı, çevre illerle bağlantılı yol güzergahlarında kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce koordineli gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan hareketleri, nakil belgeleri ve hayvanların sağlık durumları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, hayvanların sevk ve nakillerine ilişkin belgeleri incelerken, sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi.

Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin sahada aralıksız devam ettiği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, denetimlerin hayvan sağlığının ve üreticilerin güvenliğinin korunması amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı