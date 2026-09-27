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Uşakspor, 1922 Akşehirspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 maçında galibiyet alamayan Uşakspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Yusufhan Çalık, Yasin Öztekin ve Emirhan Zaman'ın golleriyle kazanan Uşak temsilcisi 4 puana yükselirken 1922 Akşehirspor 3 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan Uşakspor evinde 1922 Akşehirspor'u 3-0 yenmeyi başardı. Uşakspor maçın 28'inci dakikasında Yusufhan Çalık'ın golüyle öne geçti: 1-0. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Uşakspor'un tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin'in ikinci golü kaydetti: 2-0. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan kırmızı-siyahlılar 51'inci dakikada Emirhan Zaman ile golleri üçledi: 3-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Uşakspor ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Uşak temsilcisi 4 puana yükselirken, 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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