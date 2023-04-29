Uğur Mumcu Haberleri - Uğur Mumcu Kimdir - Haberler

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Uğur Mumcu Haberleri

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Uğur Mumcu

Uğur Mumcu Biyografisi

Doğum YeriKırşehir / Türkiye
Doğum Tarihi22.08.1942 / 24.01.1993

Uğur Mumcu Kimdir ?

Uğur Mumcu (22 Ağustos 1942, Kırşehir - 24 Ocak 1993, Ankara), Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar. Annesi Nadire Mumcu, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey idi. Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde, Kırşehir'de, dört kardeşin üçüncüsü olarak doğdu.Eşi Şükran Güldal Mumcu (Homan) ile olan evliliğinden bir oğlu (Özgür) ve bir kızı (Özge) olmuştur. Uğur Mumcu anısına ailesi tarafından Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vak
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Kartal Belediye Başkanı Uğur Mumcu Mahallesi sakinleriyle buluştu

Kartal Belediye Başkanı Uğur Mumcu Mahallesi sakinleriyle buluştu

Uğur Mumcu - 29.04.2023
Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Uğur Mumcu - 26.04.2023
Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.

Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.

Uğur Mumcu - 26.04.2023
Uğur Mumcu, 'Unutma Bizi' Oyunuyla Yenişehir'de Anıldı

Uğur Mumcu, 'Unutma Bizi' Oyunuyla Yenişehir'de Anıldı

Uğur Mumcu - 14.04.2023
Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Uğur Mumcu - 27.01.2023
Çiğli, Uğur Mumcu'yu unutmadı

Çiğli, Uğur Mumcu'yu unutmadı

Uğur Mumcu - 25.01.2023
Uğur Mumcu ölümünün 30. yılında evinin önünde anıldı

Uğur Mumcu ölümünün 30. yılında evinin önünde anıldı

Uğur Mumcu - 25.01.2023
Uğur Mumcu, Ölümünün 30. Yılında Şişli'de Anıldı

Uğur Mumcu, Ölümünün 30. Yılında Şişli'de Anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2023
Tarihteki en acı günlerden biri! Hazreti Ali Kufe'de, Uğur Mumcu Ankara'da, Gaffar Okkan Diyarbakır'da öldürüldü

Tarihteki en acı günlerden biri! Hazreti Ali Kufe'de, Uğur Mumcu Ankara'da, Gaffar Okkan Diyarbakır'da öldürüldü

Uğur Mumcu - 24.01.2023
Uğur mumcu kimdir? Uğur Mumcu nasıl öldü? Uğur Mumcu neden ölçülürdü?

Uğur mumcu kimdir? Uğur Mumcu nasıl öldü? Uğur Mumcu neden ölçülürdü?

Uğur Mumcu - 24.01.2023
Uğur Mumcu'nun kızından dikkat çeken mesaj: 30 yıl önce 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım, halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz

Uğur Mumcu'nun kızından dikkat çeken mesaj: 30 yıl önce 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım, halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz

Uğur Mumcu - 24.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu hayatı ve biyografisi!

Uğur Mumcu - 26.12.2022
İzmir yerel: Karabağlar'da Kadınlardan Spor Kurslarına Yoğun İlgi

İzmir yerel: Karabağlar'da Kadınlardan Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Uğur Mumcu - 27.09.2022
Akhisar, Kurtuluşun 100.Yılını Coşkuyla Kutladı

Akhisar, Kurtuluşun 100.Yılını Coşkuyla Kutladı

Uğur Mumcu - 06.09.2022
Ankara haberi! Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

Ankara haberi! Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

Uğur Mumcu - 17.08.2022
Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi'

Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi'

Uğur Mumcu - 01.07.2022
Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Alan Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Alan Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Uğur Mumcu - 29.06.2022
Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti

Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezona solo konserle veda etti

Uğur Mumcu - 16.06.2022
Akhisar Belediyesi Kursiyeri Minik Balerinlerden Yıl Sonu Gösterisi

Akhisar Belediyesi Kursiyeri Minik Balerinlerden Yıl Sonu Gösterisi

Uğur Mumcu - 13.06.2022
Akhisar'ın İlk Kadın Kafe'si Birinci Yılını Kutladı

Akhisar'ın İlk Kadın Kafe'si Birinci Yılını Kutladı

Uğur Mumcu - 09.06.2022
Akhisar'da Bale Gösterisi

Akhisar'da Bale Gösterisi

Uğur Mumcu - 31.05.2022
Akhisar'da sahne balerinlerin oldu

Akhisar'da sahne balerinlerin oldu

Uğur Mumcu - 31.05.2022
Uğur Mumcu Ödülleri, Tepebaşı'nda Sahiplerini Buldu

Uğur Mumcu Ödülleri, Tepebaşı'nda Sahiplerini Buldu

Uğur Mumcu - 15.05.2022
Akhisar Belediyesi Kursiyerlerinden 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' Sergisi

Akhisar Belediyesi Kursiyerlerinden "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" Sergisi

Uğur Mumcu - 10.05.2022
Mumcu Ödülleri Tepebaşı'nda Sahiplerini Bulacak

Mumcu Ödülleri Tepebaşı'nda Sahiplerini Bulacak

Uğur Mumcu - 08.05.2022
Başkan Selvitopu: 'Ekonomik Krize Rağmen Dimdik Ayaktayız'

Başkan Selvitopu: "Ekonomik Krize Rağmen Dimdik Ayaktayız"

Uğur Mumcu - 01.05.2022
Mudanya Belediyesi, Çeksanat Tiyatro işbirliğiyle çocuklara yarıyıl tatili hediyesi tiyatro etkinliği düzenledi

Mudanya Belediyesi, Çeksanat Tiyatro işbirliğiyle çocuklara yarıyıl tatili hediyesi tiyatro etkinliği düzenledi

Uğur Mumcu - 18.04.2022
Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral son yolculuğuna uğurlandı

Uğur Mumcu - 08.04.2022
Katre-i Aşk isimli çini sergisi açıldı

Katre-i Aşk isimli çini sergisi açıldı

Uğur Mumcu - 06.04.2022
Go tutkunları Bornova'da buluştu

Go tutkunları Bornova'da buluştu

Uğur Mumcu - 01.03.2022
Akhisar'da karma resim sergisi açıldı

Akhisar'da karma resim sergisi açıldı

Uğur Mumcu - 22.02.2022
CRR yeni sezona Uğur Mumcu Kantatı ile başladı

CRR yeni sezona Uğur Mumcu Kantatı ile başladı

Uğur Mumcu - 31.01.2022
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 2022 konser sezonu başladı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 2022 konser sezonu başladı

Uğur Mumcu - 30.01.2022
Merkezefendi'de Uğur Mumcu anıldı

Merkezefendi'de Uğur Mumcu anıldı

Uğur Mumcu - 25.01.2022
Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve İsmail Cem Kartal'da anıldı

Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve İsmail Cem Kartal'da anıldı

Uğur Mumcu - 25.01.2022
Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve İsmail Cem Kartal'da anıldı

Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve İsmail Cem Kartal'da anıldı

Uğur Mumcu - 25.01.2022
Uğur Mumcu Bursa'da anıldı

Uğur Mumcu Bursa'da anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Uğur Mumcu Aliağa ve Çiğli'de programlarla anıldı

Uğur Mumcu Aliağa ve Çiğli'de programlarla anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Seferihisar'da Uğur Mumcu'nun büstü açıldı

Seferihisar'da Uğur Mumcu'nun büstü açıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Uğur Mumcu Çeşme'de anıldı

Uğur Mumcu Çeşme'de anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Gazeteci Uğur Mumcu Didim'de anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu Didim'de anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Uğur Mumcu, adının yaşatıldığı meydanda anıldı

Uğur Mumcu, adının yaşatıldığı meydanda anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Son dakika haberi: Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında Sivas'ta anıldı

Son dakika haberi: Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında Sivas'ta anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Son dakika: Edirne ve Tekirdağ'da gazeteci Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anıldı

Son dakika: Edirne ve Tekirdağ'da gazeteci Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Kılıçdaroğlu: '(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o'

Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o"

Uğur Mumcu - 24.01.2022
Söke'de Uğur Mumcu anıldı

Söke'de Uğur Mumcu anıldı

Uğur Mumcu - 24.01.2022
UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR

UĞUR MUMCU'NUN OTOMOBİLİ ESKİŞEHİR'DE SERGİLENİYOR

Uğur Mumcu - 24.01.2022
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