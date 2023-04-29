Uğur Mumcu Haberleri - Uğur Mumcu Kimdir - Haberler

Uğur Mumcu Haberleri
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Uğur Mumcu Biyografisi
Uğur Mumcu Kimdir ?
Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.
Tarihteki en acı günlerden biri! Hazreti Ali Kufe'de, Uğur Mumcu Ankara'da, Gaffar Okkan Diyarbakır'da öldürüldü
Uğur Mumcu'nun kızından dikkat çeken mesaj: 30 yıl önce 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım, halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu hayatı ve biyografisi!
Mudanya Belediyesi, Çeksanat Tiyatro işbirliğiyle çocuklara yarıyıl tatili hediyesi tiyatro etkinliği düzenledi
Son dakika haberi: Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında Sivas'ta anıldı
Son dakika: Edirne ve Tekirdağ'da gazeteci Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anıldı
Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o"