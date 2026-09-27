Uşak'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı, kundaklama şüphesi araştırılıyor

Uşak'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı, kundaklama şüphesi araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu, kundaklama şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan kundaklama şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA