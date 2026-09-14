Şeker Fabrikaları 13 ilde 99 sürekli işçi alacak

Şeker Fabrikaları, yayımladığı nitelik ve nicelik tablosuna göre 13 ilde toplam 99 sürekli işçi istihdam edecek.

Alımlar Ağrı, Ankara, Burdur, Erciş, Ereğli, Eskişehir, Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak ve Yozgat için gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek.

İlanla ilgili detaylı bilgilere Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi