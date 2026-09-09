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Uşak'ta itfaiye aracıyla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 itfaiye çalışanı yaralandı

Uşak'ta itfaiye aracıyla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 itfaiye çalışanı yaralandı
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Uşak'ta itfaiye aracıyla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü, 2 itfaiye çalışanı da yaralandı.

Uşak'ta itfaiye aracıyla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü, 2 itfaiye çalışanı da yaralandı.

H.U. (39) yönetimindeki Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 64 LN 580 plakalı itfaiye aracı, Halil Kaya Gedik Bulvarı Hal Kavşağı'nda Mustafa Baytur (22) idaresindeki 64 AAT 750 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle itfaiye eri Y.Ş. (29) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Baytur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan itfaiye ekibinin Susuzören köyündeki bir yangın ihbarına gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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