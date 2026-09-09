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Uşak'ta değerler eğitimi sınıfı ve kütüphane açıldı

Uşak'ta değerler eğitimi sınıfı ve kütüphane açıldı
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Uşşak Aşevi'nde yapımı tamamlanan değerler eğitimi sınıfı ve kütüphane açıldı.

Uşşak Aşevi'nde yapımı tamamlanan değerler eğitimi sınıfı ve kütüphane açıldı.

Uşak Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı işbirliğinde yapılan sınıf ve kütüphane için Uşşak Aşevi'nde açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Uşşak Aşevi'nin Türkiye'de örnek gösterilen aşevlerinden biri olduğunu belirtti. Aşevinin yardım etmek isteyenlerle ihtiyacı olanları tek çatı altında buluşturduğunu aktaran Güneş, açılışı yapılan değerler eğitimi sınıfı ve kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı Başkan Yardımcısı Zafer Aydın ise günlük 2 bin 400 kişiye yemek dağıttıklarını, 160 üniversite öğrencisine aylık burs verdiklerini kaydetti.

Yapımı tamamlanan yeni aşevi binasında da toplumda farkındalığı artıracak örnek projelere imza atmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aydın, "Kütüphanemiz sabah 9.00'dan akşam 21.00'e kadar hizmet verecek. Tüm öğrencilerimizin ders çalışabileceği nezih bir ortam oldu. Değerler eğitimi sınıfında da ilkokul öğrencilerimizin yüreklerine iyilik tohumlarını ekmeyi hedefliyoruz. Burada gıda ve su tasarrufu, yardımseverlik, sevgi, şefkat, hoşgörü ve duyarlılık gibi konularda çocuklarımıza eğitimler vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA
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