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TZOB Başkanı Bayraktar, Çivril'de üretici sorunlarını ve afet etkilerini ele aldı

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TZOB Başkanı Bayraktar, Çivril'de üretici sorunlarını ve afet etkilerini ele aldı
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak temaslarının ardından Çivril Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Denizli'deki ziraat odası başkanlarıyla yapılan toplantıda tarım sektörünün güncel durumu, üretici sorunları ve doğal afetlerin üretime etkileri ele alındı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak temaslarının ardından Çivril Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bayraktar, burada Denizli'deki ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelerek tarım sektörünün güncel durumu ve üreticilerin yaşadığı sorunları değerlendirdi.

Çivril Ziraat Odası'nı ziyaret eden Şemsi Bayraktar'ı, Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul ile Denizli'deki ilçe ziraat odalarının başkanları karşıladı. Gerçekleştirilen görüşmede, bölgedeki tarımsal üretimin durumu ve çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Bayraktar, daha sonra Çivril Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda Denizli'deki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda tarım sektörünün güncel durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve doğal afetlerin tarımsal üretime etkileri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca üreticilerin talepleri ve bölgede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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