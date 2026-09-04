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Uşak'ta Tarım ve Hayvancılık İçin Üreticilere Saha Ziyaretleri

Uşak'ta Tarım ve Hayvancılık İçin Üreticilere Saha Ziyaretleri
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde üreticileri ziyaret ederek hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi ve biyogüvenlik konularında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca tarımsal üretim süreçleri ve desteklemeler hakkında bilgi veren ekipler, üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunuyor. Sürdürülebilir üretim ve kırsal kalkınma amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde üreticileri ziyaret ederek tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde değerlendiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde üreticilere hayvan sağlığı uygulamaları, besleme ve bakım yöntemleri, sürü yönetimi ile biyogüvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor. Tarımsal üretim kapsamında ise ekim ve hasat süreçleri ile tarımsal desteklemeler hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Saha çalışmalarında üreticilerin görüş, talep ve önerilerini de dinleyen ekipler, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini üreticilerle birlikte değerlendiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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