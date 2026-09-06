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Uşak'ta Karting Şampiyonası Heyecanı

Uşak'ta Karting Şampiyonası Heyecanı
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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak'ta yapıldı. 45 sporcu, 1370 metrelik pistte mücadele etti. Micro, mini, junior ve senior kategorilerinde dereceye girenlere kupaları verildi.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak'ta yapıldı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen şampiyonada, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde 45 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ikinci gününde yarı final ve final yarışları gerçekleştirildi.

Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Micro kategorisinde erkeklerde Ali Ersin Yücesan, kadınlarda ise Nilhan Yeşiltay birinci oldu.

Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk, kadınlarda ise Tuğba Yeşiltay birinciliği kazandı.

Junior kategorisinde erkeklerde Rüzgar Tırınk, kadınlarda da Elif Yağmur Yeşiltay birinciliğe ulaştı.

Senior kategorisinde Ateş Birinci birinciliği elde etti.

Kaynak: AA
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