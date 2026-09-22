Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırı için Kılıçdaroğlu iki vekil görevlendirdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba'yı görevlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve masum öğrencilerimizi hedef alan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin yakından takip edilmesi amacıyla Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla; Denizli Milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca ve Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba görevlendirilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA