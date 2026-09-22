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Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırı için Kılıçdaroğlu iki vekil görevlendirdi

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Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırı için Kılıçdaroğlu iki vekil görevlendirdi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa Turgutlu'da lise önündeki silahlı saldırı sonrası Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Uşak Milletvekili Ali Karaoba'yı görevlendirdi. CHP'li Deniz Demir saldırıyı kınadı, görevlendirmenin olayın aydınlatılması için yapıldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba'yı görevlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve masum öğrencilerimizi hedef alan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin yakından takip edilmesi amacıyla Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla; Denizli Milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca ve Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba görevlendirilmiştir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA
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